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В управлении Роспотребнадзора Петербурга сообщили о 17 случаях менингита с начала года

0:49
Здоровье

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о 17 зафиксированных случаях заражения менингококковой инфекцией в городе с начала года, один из которых стал смертельным.

В управлении Роспотребнадзора Петербурга сообщили о 17 случаях менингита с начала года
Фото: https://ukrpublic.com/

В пресс-службе ведомства уточнили, что среди заболевших было трое несовершеннолетних.

"Дети заболевают чаще, чем взрослые. За последние годы количество летальных исходов от менингококковой инфекции увеличилось", — гласит пресс-релиз.

По словам специалистов, в группе риска находятся воспитанники детских домов, малолетние дети, подростки, призывники и медики, работающие с заболевшими.

Ранее эксперт перечислил "детские" инфекции, которые несут смертельную опасность для людей зрелого возраста.

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Что такое менингит?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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