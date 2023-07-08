Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о 17 зафиксированных случаях заражения менингококковой инфекцией в городе с начала года, один из которых стал смертельным.
В пресс-службе ведомства уточнили, что среди заболевших было трое несовершеннолетних.
"Дети заболевают чаще, чем взрослые. За последние годы количество летальных исходов от менингококковой инфекции увеличилось", — гласит пресс-релиз.
По словам специалистов, в группе риска находятся воспитанники детских домов, малолетние дети, подростки, призывники и медики, работающие с заболевшими.
Ранее эксперт перечислил "детские" инфекции, которые несут смертельную опасность для людей зрелого возраста.
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