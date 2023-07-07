Эксперты назвали детские болезни, которые грозят бесплодием и смертью во взрослом возрасте

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные пока не могут объяснить, почему некоторые болезни детьми переносятся намного легче, чем взрослыми, но факт остается фактом: "детские" инфекции могут быть смертельно опасны в зрелом возрасте.

Фото: pixabay.com

Движение "антипрививочников" и другие факторы привели к тому, что в России ухудшилась эпидобстановка с корью. Весной в стране было несколько очагов заболевания, осложнения которого могут сделать инвалидом человека старше 30 лет, известны даже смертельные случаи.

Ветрянка и краснуха особо опасны для беременных женщин. Если дети переносят эти инфекции практически незаметно, не считая высыпаний на коже, то врождённая краснуха для младенца грозит катарактой, глухотой и пороками сердца.

"Плюсом могут быть внутриутробная гибель плода из-за несовместимости пороков с жизнью, либо ранняя гибель плода после рождения", — сообщает портал 74.ru.

Что касается мужчин, им стоит опасаться эпидемического паротита, в простонародье свинки. Болезнь поражает яички, что приводит к мужскому бесплодию, и самым негативным образом сказывается на поджелудочной железе.

Эксперты напомнили, что прививки от этих болезней можно сделать и во взрослом возрасте, но предварительно стоит сдать анализы на антитела, возможно инфекции были успешно перенесены в детстве.

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