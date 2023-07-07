Стоматолог назвал продукты для укрепления зубов

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог общей практики Виталий Гвоздинский в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие продукты вредят зубам, а какие способствуют их укреплению.

Фото: ar-dental.ru

Медик рассказал, что для укрепления зубов подойдут молочные продукты и все продукты, содержащие кальций. Рекомендует он есть рыбу, зелёные овощи, фрукты, употреблять микроэлементы (кальций, железо, цинк).

"Продукты, вредящие нашим зубам, — это продукты, вызывающие большую кислотность. Это могут быть продукты, красящие зубы, все, что имеет краситель. А в современное время это в основном фастфуд, легкие углеводы достаточно, кофе, жирная, кислая пища, конечно, алкоголь в первую очередь и, в том числе, сладости. Желательно просто минимизировать прием этих вещей, полностью отказаться от фастфуда и ваш организм, и зубы будут целыми. В дополнение к этому употребляйте достаточно большое количество воды", — дал советы врач.

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