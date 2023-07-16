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Названы продукты, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

1:52
Здоровье

Повторное разогревание остатков пищи может быть отличным способом сэкономить время, но, к сожалению, не все продукты можно повторно разогревать и употреблять в пищу, утверждают медицинские эксперты Pravda.Ru.

Названы продукты, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке
Фото: pixabay.com
  • Курица — популярный источник белка для многих людей, но важно знать, что повторное разогревание может иметь серьезные последствия для здоровья, так как это может вызвать проблемы с пищеварением.
  • Когда речь идет о повторном нагревании определенных продуктов, яйца следует исключить из этого списка. Если их поместить в микроволновую печь или любое другое нагревательное устройство, их белковые структуры будут полностью разрушены, что приведет к возникновению ряда трудноразрешимых проблем с пищеварением.
  • Шпинат — это зеленый листовой овощ, который является хорошим источником многих необходимых питательных веществ, среди которых нитраты. При разогреве они превращаются в нитриты, а эти вещества оказывают влияние на уровень кислорода в крови.
  • Рис — один из самых распространенных продуктов питания во всем мире, но важно помнить, что если его оставить при комнатной температуре более чем на час, в нем могут завестись бактерии и вызвать пищевое отравление. Чтобы минимизировать этот риск при повторном разогреве, лучше всего хранить вареный рис в герметичном контейнере и поместить его в холодильник.
  • А вот при подогреве картошки начинают размножаться бактерии. Более того, эти микроорганизмы не погибают при высоких температурах.
  • Грибы — уникальный вид пищи, который при повторном нагревании может вызвать проблемы с сердцем и пищеварением. Это происходит потому, что белковая структура грибов разрушается под воздействием высокой температуры.

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Вред микроволновки, какие продукты нельзя разогревать!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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