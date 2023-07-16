Большое потребление сладостей напрямую не приводит к заболеванию сахарным диабетом, рассказал доктор медицинских наук Александр Майоров.

По его словам, первопричиной возникновения данного неизлечимого заболевания является избыточная масса тела и ожирение, а то, каким образом эта масса была набрана, не играет роли.

"Почему возник миф о сахаре? Если люди употребляют много сладкого, то высока вероятность того, что у них будет избыточная масса тела или ожирение, и через это уже реализуется риск развития сахарного диабета второго типа.

Однако, если человек будет употреблять не сладкое, а хлеб и колбасу, то он все равно будет набирать вес и иметь шансы заболеть диабетом", — рассказал Майоров.