С возрастом у многих людей начинаются проблемы со суставами, однако можно замедлить процесс их старения с помощью ряда популярных продуктов, как рассказала диетолог Людмила Микитюк.
"Самые жирные виды рыб, такие как сардина, лосось, форель, осетр и макрель, занимают лидирующие позиции, так как они содержат большое количество омега-3", — говорит Микитюк.
Медик отметила, что рыба снижает уровень воспалительных медиаторов и является источником витамина D, дефицит которого может привести к артриту.
Другими неотъемлемыми продуктами являются чеснок и грецкие орехи благодаря своим свойствам, способствующим защите суставов, противовоспалительным эффектам и антиоксидантным свойствам.
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