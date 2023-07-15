Диетолог Микитюк назвала 3 продукта, которые укрепят суставы

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом у многих людей начинаются проблемы со суставами, однако можно замедлить процесс их старения с помощью ряда популярных продуктов, как рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Фото: pixabay.com

"Самые жирные виды рыб, такие как сардина, лосось, форель, осетр и макрель, занимают лидирующие позиции, так как они содержат большое количество омега-3", — говорит Микитюк.

Медик отметила, что рыба снижает уровень воспалительных медиаторов и является источником витамина D, дефицит которого может привести к артриту.

Другими неотъемлемыми продуктами являются чеснок и грецкие орехи благодаря своим свойствам, способствующим защите суставов, противовоспалительным эффектам и антиоксидантным свойствам.

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