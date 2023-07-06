Врач-дерматолог Гришина назвала, каким людям загар смертельно опасен

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнечный загар придает человеку привлекательность и приятный внешний вид, придавая телу эстетическую стройность. Однако, как отмечает врач-дерматолог Натэла Гришина, в определённых случаях он может представлять смертельную опасность.

Фото: pixabay.com

"Загар — это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетовых лучей, которые проникают в клетки кожи и наносят им повреждения. Ультрафиолетовый спектр типа А способен проникать в ядро клетки, повреждать ДНК и вызывать мутации", — приводит её слова ФАН*.

Врач объясняет, что существуют четыре типа кожи, которые определяются генетически. Особенно чувствительны к ультрафиолетовому излучению люди с первыми двумя типами кожи.

Эти два типа включают в себя людей с яркими рыжими волосами, светлыми глазами и очень бледной кожей, а также людей нордического типа — с светлыми глазами и кожей, хотя с меньшим количеством веснушек и ровным цветом кожи.

* СМИ "РИА "ФАН" 30 июня заблокировано по решению Роскомнадзора.

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