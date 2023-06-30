Эксперт посоветовал пить в жару кофе со льдом и домашние лимонады

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам посоветовали напитки, которые помогут легче переносить летний зной.

Фото: pixabay.com

По словам главного технолога сервиса "Много лосося" Людмилы Румянцевой, эффективным напитком в жару будет холодный чай. Этот напиток поможет утолить жажду и прибавит энергии.

Эксперт также рекомендует спасаться от летнего зноя при помощи лимонада. Этот напиток несложно приготовить и он даст возможность насытить организм нужными витаминами, пишет "МК".

Помимо этого, Румянцева отнесла к превосходным прохладительным напиткам "кофе по-вьетнамски" — со льдом. Для его приготовления понадобится лёд, сгущенное молоко и свежемолотый кофе.

Эксперт также советует пить в жаркую погоду клубничный лимонад. По словам специалиста, этот напиток подойдёт тому, кому надоели классические лимонады: благодаря сочетанию лайма и клубники вкус лаймада получается необычным и ярким.

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