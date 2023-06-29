Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи: правило четырёх "не"

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человека укусила змея, очень не рекомендуется делать некоторые действия.

Фото: pixabay.com

Об этом рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

По его словам, есть четыре действия, которых надо избегать при змеиных укусах.

Не прижигать. Прижигать рану бесполезно, поскольку поверхностное воздействие раскалённым железом не снижает действие яда в крови, цитирует "Лайф" специалиста.

Не отсасывать яд. Несмотря на устоявшееся мнение, что человеку надо расширить рану и отсосать яд, делать это весьма не рекомендуется. Такие манипуляции могут ухудшить состояние пострадавшего.

Не накладывать жгут. Не рекомендуется накладывать жгут выше укушенного места. Это ухудшит состояние пациента, спровоцирует гангренозные явления и повысит риск летального исхода, потому что жгут останавливает кровоток и этим можно вызвать омертвение ткани.

Не бежать. Даже если пострадавший оказался в лесу один, паниковать и бежать к людям не стоит. Бег ускоряет движение крови по сосудам, и яд по организму распространяется быстрее. Надо вызвать помощь по телефону, а если связь плохая, то нужно не спеша, размеренно двигаться к ближайшему посёлку.

"Лучше уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питьё и принять антигистаминные препараты при их наличии", — подчеркнул Асанов.

Он рекомендует быстро транспортировать пострадавшего в ближайший медпункт для квалифицированной помощи.

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