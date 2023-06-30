Эндокринолог Бинатова заявила, что при недостатке витаминов загар опасен для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит фолата, витаминов В12 и В3 может привести к гиперпигментации, раку кожи и солнечным ожогам после загара. Об этом предупредила врач-эндокринолог Эльвина Бинатова.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доктора, перед долгим нахождением на солнце на кожу нужно нанести защитный крем от УФ-излучения. По словам эксперта, если у человека очень сухая кожа, ему следует принимать витамины А и Е, а также цинк и полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, медик посоветовала не забывать регулярно пить воду.

"Она необходима для правильного баланса влаги кожи", — уточнила врач.

Бинатова подчеркнула: при нехватке белка в организме бессмысленно бороться с дефицитом витаминов и минералов.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова сообщила в интервью Pravda.Ru, что отказ от солнцезащитного крема способен вызвать фотостарение и меланому.

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