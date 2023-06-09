Врач Галлямова назвала опасные последствия отказа от солнцезащитного крема: фотостарение и меланома

Сохранить молодость кожи и избежать появления опасных злокачественных опухолей поможет солнцезащитный крем. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

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По её словам, солнечные фотоны разрушают кожный коллаген. Она отметила, что современные фотозащитные средства содержат физические и химические фильтры. Первые необходимы для отражения солнечных лучей, вторые — для недопущения их глубокого проникновения, уточнила специалист. Как пояснила врач, некоторые солнцезащитные кремы содержат антиоксиданты, которые нивелируют действия фотонов уже внутри кожи.

"Сейчас в дерматологии говорят о двух видах фильтров — 30+ и 50+. Фильтр 30+ подходит для пасмурной погоды, а 50+ — для солнечной. Солнцезащитный крем обязательно нужно наносить на огороде, даче, пляже. Если в офисе ваш рабочий стол находится около окна без занавесок, даже внутри помещения понадобится фотозащита", — сказала Галлямова.

Она также перечислила последствия, к которым может привести отказ от использования солнцезащитного крема:

Фотостарение кожи, то есть быстрое образование морщин и пигментных пятен;

Поломка меланоцитов, продуцирующих пигмент;

Образование сначала доброкачественных опухолей, а затем злокачественных;

Появление меланомы, которая считается наиболее опасной злокачественной опухолью кожи. С ней, как правило, живут всего 5-10 лет.

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