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Врач рассказал, как снизить риск онкологии

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Здоровье

Онколог Сергей Тюляндин рассказал о главных мерах предосторожности, которые помогают снизить риск онкологических заболеваний, по информации от "Мослента".

Врач рассказал, как снизить риск онкологии
Фото: Fotodom. ru

"Важно ограничить воздействие ультрафиолетового излучения, поскольку оно является мощным канцерогеном и способствует развитию меланомы. Зимой наша светлая кожа должна позволить себе немного отдохнуть".

"Однако мы, вместо этого, предпочитаем отправляться в Таиланд, на Бали или в Египет, в крайнем случае — посещать солярий. Это следует делать с особой осторожностью", — поделился врач.

По его словам, другими важными факторами являются отказ от курения, правильное питание и контроль за весом.

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Алтайский врач-онколог рассказала, как снизить риск развития рака
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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