Онколог Сергей Тюляндин рассказал о главных мерах предосторожности, которые помогают снизить риск онкологических заболеваний, по информации от "Мослента".
"Важно ограничить воздействие ультрафиолетового излучения, поскольку оно является мощным канцерогеном и способствует развитию меланомы. Зимой наша светлая кожа должна позволить себе немного отдохнуть".
"Однако мы, вместо этого, предпочитаем отправляться в Таиланд, на Бали или в Египет, в крайнем случае — посещать солярий. Это следует делать с особой осторожностью", — поделился врач.
По его словам, другими важными факторами являются отказ от курения, правильное питание и контроль за весом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.