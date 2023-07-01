Врач рассказал, как снизить риск онкологии

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Сергей Тюляндин рассказал о главных мерах предосторожности, которые помогают снизить риск онкологических заболеваний, по информации от "Мослента".

Фото: Fotodom. ru

"Важно ограничить воздействие ультрафиолетового излучения, поскольку оно является мощным канцерогеном и способствует развитию меланомы. Зимой наша светлая кожа должна позволить себе немного отдохнуть". "Однако мы, вместо этого, предпочитаем отправляться в Таиланд, на Бали или в Египет, в крайнем случае — посещать солярий. Это следует делать с особой осторожностью", — поделился врач.

По его словам, другими важными факторами являются отказ от курения, правильное питание и контроль за весом.

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