Алголог Эмиль Исагулян назвал виды боли, которые опасно терпеть после 40 лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые виды боли нельзя терпеть ни в коем случае, особенно людям после 40 лет. Об этом заявил врач-алголог Эмиль Исагулян. Он подчеркнул, что речь идёт не о эпизодических приступах, а о хронических. Необходимо отличать болевые ощущения, которые появляются после переутомления или стресса, от боли, возникающей на регулярной основе.

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Люди, которые постоянно принимают анальгетики для "заглушения" боли, должны срочно обратиться к специалисту, отметил Исагулян.

"К таким синдромам относятся хронические формы первичных головных болей — мигрень, кластерные боли, лицевая боль, радикулопатия, невропатия, невралгия", — указал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Алголог также сообщил об увеличении случаев болей в тазовой области. Хронические болевые ощущения — это не симптом, а отдельное заболевание, подчеркнул Исагулян.

"Нельзя терпеть хроническую боль, где бы она ни локализовалась", — заключил он.

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