7news: вылечившаяся от рака девушка назвала первый симптом болезни

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Австралии Ванесса Мендико вела здоровый образ жизни: правильно питалась и занималась спортом. Однако в 27 лет девушка заболела онкологией.

Всё началось с мучительных болей в животе. Мендико жаловалась на вздутие и усталость, а анализы показывали дефицит железа.

"Первым симптомом стали трудности при походе в туалет, появление крови. В этот момент сработала интуиция — проблема серьёзная, надо срочно бежать к врачу", — рассказала девушка в интервью 7news.

Мендико отметила, что с этими симптомами она шесть раз оказывалась в машине скорой помощи за несколько месяцев. Однако врачи не госпитализировали её, поскольку для этого необходимо сделать колоноскопию. В результате проведения процедуры девушке поставили диагноз "рак кишечника третьей стадии".

"Новообразование было размером с небольшой персик. Операция по удалению опухоли длилась семь часов. Затем было несколько ужасных курсов химиотерапии", — рассказала австралийка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.