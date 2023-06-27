Эндокринолог Нефедова сообщила о первых признаках скрытого диабета

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Анна Нефедова перечислила симптомы, которые могут указывать на раннюю стадию сахарного диабета латентного типа.

Специалист отмечает, что латентный диабет не имеет отчётливых симптомов. Более того, очень часто данное заболевание диагностируется случайно. Об этом сообщает "Российская газета".

Однако некоторые признаки всё же могут дать понять, что у человека развивается диабет. В данном случае речь идёт о слабости, постоянной утомляемости, частом ощущении жажды и сухости во рту. Также при латентном диабете может наблюдаться увеличение веса, несмотря на соблюдение правильного питания.

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