Врач Захарова назвала частое мочеиспускание ночью ключевым признаком диабета

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный врач Татьяна Захарова назвала ключевой признак сахарного диабета, который должен насторожить.

Специалист отмечает, что не все симптомы диабета являются яркими, однако на некоторые из них сложно не обратить внимание. В данном случае речь идёт о частом мочеиспускании, в особенности в период между вечером и утром. Об этом сообщает "МедикФорум".

Частое мочеиспускание ночью может указывать на повышенный уровень глюкозы в крови, подчёркивает Захарова. Дело в том, что с мочой может выделяться избыток глюкозы.

Также следует насторожиться, если пациент испытывает постоянную жажду, утомляемость, помутнение зрения, длительное заживление порезов, зуд половых органов, молочницу, а также необъяснимую потерю веса.

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