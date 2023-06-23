Семейный врач Татьяна Захарова назвала ключевой признак сахарного диабета, который должен насторожить.
Специалист отмечает, что не все симптомы диабета являются яркими, однако на некоторые из них сложно не обратить внимание. В данном случае речь идёт о частом мочеиспускании, в особенности в период между вечером и утром. Об этом сообщает "МедикФорум".
Частое мочеиспускание ночью может указывать на повышенный уровень глюкозы в крови, подчёркивает Захарова. Дело в том, что с мочой может выделяться избыток глюкозы.
Также следует насторожиться, если пациент испытывает постоянную жажду, утомляемость, помутнение зрения, длительное заживление порезов, зуд половых органов, молочницу, а также необъяснимую потерю веса.
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