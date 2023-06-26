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Кардиолог Конев перечислил признаки острой сердечной недостаточности

1:13
Здоровье

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda. Ru рассказал, как помочь человеку при признаках острой сердечной недостаточности.

Медик объяснил, что хронический процесс тянется очень долго, а острая сердечная недостаточность может закончиться чрезвычайно быстро и печально.

Конев перечислил признаки острой фазы опасного заболевания.

"Развивается очень быстро, на глазах практически. Симптоматика: резкая одышка возникает, различные изменения цвета губ, допустим, посинение", — рассказал врач.

Кардиолог рекомендует незамедлительно вызвать врача.

"При острой недостаточности нужно сесть полулежа, чтобы голова была выше ног. Потому что появляется одышка, повышается сердцебиение. Нужно облегчить дыхание. И всё равно вызывать врача. В общем, эта ситуация ургентная", — объяснил Конев.

Он отметил, что такие ситуации могут закончиться смертью, если не будет оказана экстренная медицинская помощь.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, чем опасно пониженное артериальное давление.

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Сердечная недостаточность - левожелудочковая, правожелудочковая, систолическая, диастолическая
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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