Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda. Ru рассказал, как помочь человеку при признаках острой сердечной недостаточности.
Медик объяснил, что хронический процесс тянется очень долго, а острая сердечная недостаточность может закончиться чрезвычайно быстро и печально.
Конев перечислил признаки острой фазы опасного заболевания.
"Развивается очень быстро, на глазах практически. Симптоматика: резкая одышка возникает, различные изменения цвета губ, допустим, посинение", — рассказал врач.
Кардиолог рекомендует незамедлительно вызвать врача.
"При острой недостаточности нужно сесть полулежа, чтобы голова была выше ног. Потому что появляется одышка, повышается сердцебиение. Нужно облегчить дыхание. И всё равно вызывать врача. В общем, эта ситуация ургентная", — объяснил Конев.
Он отметил, что такие ситуации могут закончиться смертью, если не будет оказана экстренная медицинская помощь.
Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, чем опасно пониженное артериальное давление.
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