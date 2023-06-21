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Кардиолог Конев рассказал, что пониженное артериальное давление опасно для мозга

1:00
Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, что гипотонические кризы могут закончиться отказом жизненно важных органов.

Кардиолог Конев рассказал, что пониженное артериальное давление опасно для мозга
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Медик отметил, что гипотония бывает разной по степени выраженности.

"И гипотония высокой степени выраженности тоже опасна. Чем? Прежде всего, тем, что нарушается снабжение кислородом тканей и в первую очередь головного мозга", — рассказал врач.

Конев объяснил, что существуют не только гипертонические, но и гипотонические кризы.

"Мы все хорошо знаем, что давление повышается, это гипертонический криз. А существуют ещё гипотонические кризы, когда давление падает, допустим, ниже 80. Тогда уже почки даже перестают работать", — сказал кардиолог.

Ранее Юрий Конев рассказал, о чём говорят сжимающие и колющие боли в груди.

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Что такое ГИПОТОНИЯ и чем она опасна для человека?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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