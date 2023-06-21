Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, что гипотонические кризы могут закончиться отказом жизненно важных органов.
Медик отметил, что гипотония бывает разной по степени выраженности.
"И гипотония высокой степени выраженности тоже опасна. Чем? Прежде всего, тем, что нарушается снабжение кислородом тканей и в первую очередь головного мозга", — рассказал врач.
Конев объяснил, что существуют не только гипертонические, но и гипотонические кризы.
"Мы все хорошо знаем, что давление повышается, это гипертонический криз. А существуют ещё гипотонические кризы, когда давление падает, допустим, ниже 80. Тогда уже почки даже перестают работать", — сказал кардиолог.
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