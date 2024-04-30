Узнайте, почему нужно регулярно пить чай из семян фенхеля. Уникальный напиток для здоровья ЖКТ!

Как приготовить чай из семян фенхеля

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Фенхель — это трава, улучшающая здоровье пищеварительной системы. К тому же это природный спазмолитик, расслабляющий мышцы живота и снимающий спазмы.

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Семена фенхеля содержат анетол — это соединение похоже на дофамин и оказывает расслабляющее действие на мышцы. Чтобы добиться нужного эффекта, приготовьте чай из семян фенхеля.

Ингредиенты

1-2 чайные ложки семян фенхеля,

1 стакан кипятка.

Приготовление

В чайнике залейте семена фенхеля кипятком на 5-10 минут. Дайте чаю настояться. Процедите перед подачей.