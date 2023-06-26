Кардиолог Кореневич объяснила, как кето-диета воздействует на сердечно-сосудистую систему

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич предупредила, что диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков (кето-диета) может негативно отразиться на сердце.

Врач отметила, что лишний вес плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Избавляться от накопившихся за десятки лет килограммов, по словам медика, трудно.

Кореневич рассказала, как диета повлияет на сердце и сосуды.

"Есть исследования, которые показывают, что кето-диета и другие подобные диеты увеличивают риски сердечно-сосудистых катастроф в два раза. Кетоподобными считали все диеты, в которых содержалось менее 25% углеводов", — написала кардиолог в своём Telegram-канале.

Она отметила, что накопление "плохого" холестерина ведёт к увеличению рисков инфарктов и инсультов.

Врач подчеркнула, что диета даёт кратковременный эффект. Вы рискуете набрать лишние килограммы после её завершения.

Кардиолог видит причину всех бед в хроническом стрессе, который ведёт к перееданию.

"Убирая вкусную еду, мы не убираем стресс, а только увеличиваем. Да, мы получаем временное снижение веса, но увеличиваем стресс, который гораздо опасней," — объяснила медик.

Кореневич советует перейти на интуитивное питание, так как организм психологически здорового человека сам знает, что ему нужно есть.

Она рекомендует повышать стрессоустойчивость и стараться вести размеренный образ жизни.

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Что такое кето диета и в чем ее плюсы?