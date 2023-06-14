Врач-кардиолог объяснила, как помочь себе при скачках артериального давления

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, как справиться с резким повышением артериального давления.

Фото: pixabay. com

Врач объяснила, что гипертонический криз часто путают с гипертензивной реакцией. Она рассказала, что пациенты нередко рассказывают ей о внезапных приступах недомогания со скачками артериального давления. Страдающие повышением давления люди опасаются получить инсульт или инфаркт. Их страхи, по словам медика, усугубляют плохое самочувствие.

Кореневич отметила, что причиной гипертензивной реакции является резкий выброс гормонов стресса в кровь. Она подчеркнула, что скачки давления происходят по несколько раз в день. Это, по её словам, не стоит воспринимать как патологию.

"Сердце начинает биться чаще и сильнее, повышается давление, усиливается кровоток в мышцах, повышается уровень глюкозы в крови", — рассказала кардиолог.

Врач уверена, что справиться с этим можно, если успокоить нервную систему.

"Достаточно человека успокоить, переключить его внимание, и давление нормализуется само", — объяснила медик.

Ранее врач Мария Ветлужская назвала главные признаки гипертонического криза.

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Чем опасен гипертонический криз?