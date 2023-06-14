Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обвиняемых в избиении Алексея Шведа отпустили из-под стражи
Сборная России по футболу планирует провести матч с командой из Африки
"Фенербахче" опроверг интерес к Фёдору Чалову
"Челси" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Мэйсону Маунту
Кудерметова отклонила запрос украинской журналистки о пресс-конференции
Источник: "Спартак" изменит название своего стадиона
Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет
В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы

Врач-кардиолог объяснила, как помочь себе при скачках артериального давления

1:18
Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, как справиться с резким повышением артериального давления.

Врач-кардиолог объяснила, как помочь себе при скачках артериального давления
Фото: pixabay. com

Врач объяснила, что гипертонический криз часто путают с гипертензивной реакцией. Она рассказала, что пациенты нередко рассказывают ей о внезапных приступах недомогания со скачками артериального давления. Страдающие повышением давления люди опасаются получить инсульт или инфаркт. Их страхи, по словам медика, усугубляют плохое самочувствие.

Кореневич отметила, что причиной гипертензивной реакции является резкий выброс гормонов стресса в кровь. Она подчеркнула, что скачки давления происходят по несколько раз в день. Это, по её словам, не стоит воспринимать как патологию.

"Сердце начинает биться чаще и сильнее, повышается давление, усиливается кровоток в мышцах, повышается уровень глюкозы в крови", — рассказала кардиолог.

Врач уверена, что справиться с этим можно, если успокоить нервную систему.

"Достаточно человека успокоить, переключить его внимание, и давление нормализуется само", — объяснила медик.

Ранее врач Мария Ветлужская назвала главные признаки гипертонического криза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Чем опасен гипертонический криз?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Могут депортировать: россиянин из Антальи рассказал об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
На въезд в Россию выстроилась очередь из украинцев
На въезд в Россию выстроилась очередь из украинцев
Последние материалы
Революция в медицине: учёные разработали новый метод борьбы с параличом
Обвиняемых в избиении Алексея Шведа отпустили из-под стражи
Сборная России по футболу планирует провести матч с командой из Африки
"Фенербахче" опроверг интерес к Фёдору Чалову
"Челси" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Мэйсону Маунту
Кудерметова отклонила запрос украинской журналистки о пресс-конференции
Источник: "Спартак" изменит название своего стадиона
Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет
В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников