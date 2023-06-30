Влияние кефира на здоровье кишечника описала доктор Наталья Лазуренко, специалист по диетологии и эндокринологии.
Микроорганизмы, содержащиеся в этом продукте, улучшают функционирование как тонкого, так и толстого кишечника, способствуя разнообразию микробиоты.
Кефир — это молочный продукт с кислым вкусом, который содержит необходимые для активной жизнедеятельности организма макроэлементы: белки, жиры и углеводы. Углеводы являются источником энергии.
Белки служат строительным материалом для всего организма, а жиры представляют собой ценный энергетический ресурс", — приводит ее слова "Москва 24".
Для достижения максимальной пользы от этого напитка, согласно Лазуренко, достаточно употреблять 200 грамм кефира в день.
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