Чрезмерное потребление чая может привести к возникновению раковых заболеваний, сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на китайскую платформу WeChat.
Статья основывается на исследовании, проведённом Институтом общественного здравоохранения Пекинского университета ещё в 2019 году.
Согласно этому исследованию, чёрный и зелёный чай увеличивают вероятность развития расстройств желудочно-кишечного тракта, а также поражения печени, нервной системы и кровотечений.
Группа учёных под руководством профессора Ли Лимина пришла к таким выводам на основе данных более 500 тысяч жителей Китая.
Ежедневное потребление более четырёх граммов чая увеличивало риск развития онкологических заболеваний на 26%. Вероятность развития рака лёгких увеличивалась на 62%, а рака желудка — на 29%.
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