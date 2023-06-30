Китайские учёные выявили связь между чаем и онкологией

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное потребление чая может привести к возникновению раковых заболеваний, сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на китайскую платформу WeChat.

Статья основывается на исследовании, проведённом Институтом общественного здравоохранения Пекинского университета ещё в 2019 году.

Согласно этому исследованию, чёрный и зелёный чай увеличивают вероятность развития расстройств желудочно-кишечного тракта, а также поражения печени, нервной системы и кровотечений.

Группа учёных под руководством профессора Ли Лимина пришла к таким выводам на основе данных более 500 тысяч жителей Китая.

Ежедневное потребление более четырёх граммов чая увеличивало риск развития онкологических заболеваний на 26%. Вероятность развития рака лёгких увеличивалась на 62%, а рака желудка — на 29%.

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