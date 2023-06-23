Врач Шафалинов рассказал, какие продукты могут спровоцировать рак и аллергию

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал, что определённые продукты могут стать причиной развития аллергии и онкологии.

По словам врача, он смог убедиться в правильности своих предположений на примере собственных пациентов.

Шафалинов уверен, что самыми опасными в этом плане продуктами являются те, которые содержат ГМО.

Врач подчеркнул, что смог убедиться в этом на практике. Он напомнил, что ещё ещё пару десятков лет назад здоровые 40-летние мужчины не страдали непонятной аллергией, которая проявлялась исключительно у детей и молодёжи.

По идее, чем старше человек, тем меньше вероятность у него аллергических реакций, потому что общая реактогенность организма уменьшается с течением времени. Однако сегодня происходит всё наоборот, и проявлениями аллергии часто страдают взрослые люди, пишет "Царьград".

И виновато в этом, по убеждению врача, неправильное, нездоровое питание, которое медленно "убивает" иммунитет.

"А мы знаем, что когда человек ест некачественную пищу, пьёт плохую воду, то у него снижается резистентность организма, падает иммунитет. Человек начинает заболевать одним, вторым, третьим… И инфекционными, и неинфекционными болезнями. К неинфекционным относится, конечно, рак в первую очередь", — заключил Шафалинов.

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