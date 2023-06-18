Аллерголог Котова рассказала, как пережить время тополиного пуха

Россияне напрасно винят тополя в обострении аллергии, пояснила в беседе с Рravda.ru врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Фото: klentv.ru

Как подчеркнула эксперт, тополиный пух — раздражитель, но не более. Однако, настоящей причиной обострения аллергии является цветение ряда растений.

"Тополиный пух летит в то время, когда пылят злаковые травы. Самые распространённые злаковые травы в нашей полосе — тимофеевка, овсяница, ежа. Это травы, которые растут на газонах. Поэтому от тополиного пуха надо спасаться как от обычного механического раздражителя", — пояснила Котова.

По словам доктора, чтобы максимально снизить симптомы аллергии, стоит соблюдать несколько правил:

закрывать окна,

использовать увлажнитель воздуха и кондиционер,

избегать густо засеянных травой и цветами мест.

Кроме прочего, по словам Котовой, косить самостоятельно газон людям с аллергией категорически не рекомендуется.

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