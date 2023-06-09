Диетолог Королёва объяснила россиянам, чем опасны крабовые палочки

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление крабовых палочек может привести к повышению артериального давления и появлению аллергических реакций, предупредила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на доктора, в таком продукте не содержится крабовое мясо, ведь речь идёт о бюджетной имитации с рыбным фаршем, крахмалом, солью и красителем. Эксперт отметила, что человек не сможет получить много полезных веществ благодаря крабовым палочкам.

По её словам, в их состав также включена соль, которую нельзя часто употреблять людям с гипертонией.

"Соль повышает артериальное давление", — уточнила Королёва.

Из-за глутамата натрия, содержащегося в крабовых палочках, нередко возникают риски обострения сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила врач. Кроме того, она заявила о возможном появлении аллергических реакций на красители, добавленные в продукт.

Ранее диетолог Марина Макиша порекомендовала не есть яблоки, орехи, черешню, киви и абрикосы в период обострения аллергии.

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