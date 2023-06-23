Врач-сомнолог рассказал о "короткоспящих" и "долгоспящих" людях

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему вредно просыпаться каждый день в разное время.

Фото: pixabay. com

Кудинов объяснил, что средняя продолжительность сна составляет 6-8 часов.

"Это генетически запрограммированная продолжительность сна. Бывают люди короткоспящие, которые спят по 4-5 часов. Бывают долгоспящие, которые спят по 10-12 часов. И так у них устроен организм, что им столько нужно спать", — рассказал эксперт.

Сомнолог отметил, что если человек спит дольше своего обычного времени (при условии, что у него нет недосыпа) он будет склонен к бессонницам, а его работоспособность будет снижаться.

"И его сон будет более поверхностный и тревожный, потому что он просто свои вот эти положенные 6-8 часов будет размазывать на 10-12 часов", — объяснил специалист.

Кудинов предупредил, что негативно на организме может отразиться пробуждение всегда в разное время.

"Смещая на 1,5-2-3 часа время пробуждения, мы попадаем в ситуацию, которая называется "социальный джетлаг". И это уже действительно несёт за собой существенные нарушения в организме в виде артериальной гипертензии, повышенной склонности к сахарному диабету, снижению иммунитета, нарушению режима сна и бодрствования", — рассказал сомнолог.

Он отметил, что человеку, который будет спать в выходные подольше, будет тяжелее просыпаться пораньше в будний день.

"Постоянная разная длительность сна, связанная с тем, что человек пытается подвыспаться, увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснил Кудинов.

Ранее сомнологи рассказали о пользе дневного сна для здоровья мозга человека.

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