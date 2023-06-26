Врач напомнил об основных опасностях вейпов

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Электронные сигареты, включая вейпы, являются опасными для здоровья, так же как и обычные сигареты, поскольку содержат никотин. Об этом рассказал психиатр Антон Денисенков в интервью для Газеты.Ru.

"В современных системах нагревания табака содержатся практически все те же вещества, только без процесса горения, что исключает отравление продуктами горения. Однако это не означает, что мы безопасно вдыхаем пар. В электронных сигаретах также присутствует никотин и некоторые тяжёлые металлы. Именно никотин вызывает привыкание, а остальные компоненты оказывают влияние на функции лёгких и сердечно-сосудистой системы", — отметил специалист.

По мнению врача, использование вейпов может вызывать аллергические реакции и астму. Это связано с тем, что в смесях для вейпов никотин имеет искусственное происхождение. Кроме того, в России часто встречаются подделки электронных сигарет, что представляет дополнительные риски.

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