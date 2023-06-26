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Врач напомнил об основных опасностях вейпов

1:05
Здоровье

Электронные сигареты, включая вейпы, являются опасными для здоровья, так же как и обычные сигареты, поскольку содержат никотин. Об этом рассказал психиатр Антон Денисенков в интервью для Газеты.Ru.

"В современных системах нагревания табака содержатся практически все те же вещества, только без процесса горения, что исключает отравление продуктами горения. Однако это не означает, что мы безопасно вдыхаем пар. В электронных сигаретах также присутствует никотин и некоторые тяжёлые металлы. Именно никотин вызывает привыкание, а остальные компоненты оказывают влияние на функции лёгких и сердечно-сосудистой системы", — отметил специалист.

По мнению врача, использование вейпов может вызывать аллергические реакции и астму. Это связано с тем, что в смесях для вейпов никотин имеет искусственное происхождение. Кроме того, в России часто встречаются подделки электронных сигарет, что представляет дополнительные риски.

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Чем опасен ВЕЙП? — Научпок
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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