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Чем полезен томатный сок

1:03
Здоровье

Томатный сок — незаменимый напиток для организма, и по своей калорийности он уступает фруктовым сокам. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина поведала в эксклюзивном интервью порталу URA.RU.

Чем полезен томатный сок
Фото: pixabay.com

Судя по словам специалиста, этот напиток обладает множеством полезных свойств при регулярном употреблении. Прежде всего, он укрепляет слизистую оболочку организма. Кроме того, он содействует правильному функционированию пищеварительной системы. Необходимо также отметить, что он способствует улучшению тона и цвета лица.

Высокая польза томатного сока для организма объясняется наличием в нём большого количества ликопина и бета-каротина, а также других полезных органических кислот.

Однако специалист предупреждает о том, что следует избегать чрезмерного употребления томатного сока. В противном случае его польза может быть нейтрализована, а для людей, страдающих подагрой, это дополнительный риск для здоровья.

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Что Произойдет с Вашим Организмом, Если Пить Томатный Сок Каждый День
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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