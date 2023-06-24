Чем полезен томатный сок

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок — незаменимый напиток для организма, и по своей калорийности он уступает фруктовым сокам. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина поведала в эксклюзивном интервью порталу URA.RU.

Фото: pixabay.com

Судя по словам специалиста, этот напиток обладает множеством полезных свойств при регулярном употреблении. Прежде всего, он укрепляет слизистую оболочку организма. Кроме того, он содействует правильному функционированию пищеварительной системы. Необходимо также отметить, что он способствует улучшению тона и цвета лица.

Высокая польза томатного сока для организма объясняется наличием в нём большого количества ликопина и бета-каротина, а также других полезных органических кислот.

Однако специалист предупреждает о том, что следует избегать чрезмерного употребления томатного сока. В противном случае его польза может быть нейтрализована, а для людей, страдающих подагрой, это дополнительный риск для здоровья.

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