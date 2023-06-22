Врач-гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова назвала положительные свойства некоторых алкогольных напитков для здоровья человека.
Как сообщает Газета.Ru, со ссылкой на доктора, антибактериальное воздействие на организм способно оказывать вино. По словам врача, благодаря проантоцианину напиток поражает опасные бактерии и создаёт препятствия для появления кариеса. Помимо этого, вино — хороший антиоксидант, который нормализует кровообращение и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила медик.
"Благодаря органическим кислотам в вине, оно улучшает процессы пищеварения", — уточнила специалист.
При этом Сумарокова посоветовала россиянам делать выбор в пользу сухого или полусухого вина вместо сладкого. Оптимальная доза напитка — около 150 миллилитров для мужчин и порядка 75 миллилитров для женщин, считает врач.
Она добавила, что коньяк в небольших количествах тоже полезен для здоровья, поскольку он снимает спазмы, расширяет сосуды и предупреждает простудные заболевания. Специалист также рассказала о способности водки бороться с вирусами и улучшать функционирование органов пищеварения. Однако злоупотреблять этим напитком не стоит, резюмировала эксперт.
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