Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова назвала положительные свойства некоторых алкогольных напитков для здоровья человека.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru, со ссылкой на доктора, антибактериальное воздействие на организм способно оказывать вино. По словам врача, благодаря проантоцианину напиток поражает опасные бактерии и создаёт препятствия для появления кариеса. Помимо этого, вино — хороший антиоксидант, который нормализует кровообращение и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила медик.

"Благодаря органическим кислотам в вине, оно улучшает процессы пищеварения", — уточнила специалист.

При этом Сумарокова посоветовала россиянам делать выбор в пользу сухого или полусухого вина вместо сладкого. Оптимальная доза напитка — около 150 миллилитров для мужчин и порядка 75 миллилитров для женщин, считает врач.

Она добавила, что коньяк в небольших количествах тоже полезен для здоровья, поскольку он снимает спазмы, расширяет сосуды и предупреждает простудные заболевания. Специалист также рассказала о способности водки бороться с вирусами и улучшать функционирование органов пищеварения. Однако злоупотреблять этим напитком не стоит, резюмировала эксперт.

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