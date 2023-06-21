Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары

Употребление на ночь сладкого и молочных продуктов может обернуться кошмарными снами. К такому выводу пришли исследователи, пишет Mirror.

Фото: artroline.ru

Учёные дали людям совет не есть шоколад, сладости, молочные продукты и печенье перед сном. Данные продукты способствует нагреванию тела и нарушают режим сна, вызывая у человека чувство дискомфорта, пояснили специалисты.

Кроме большого количества сахара, в шоколаде содержится ещё и кофеин, который также может мешать уснуть. Когда организм усердно работает над перевариванием пищи, есть высокий шанс того, что человек будет просыпаться ночью, а его сны будут более жуткими, заметил доктор Чарльз Бэй.

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Страшные сны и кошмары. Как справиться?