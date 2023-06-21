Употребление на ночь сладкого и молочных продуктов может обернуться кошмарными снами. К такому выводу пришли исследователи, пишет Mirror.
Учёные дали людям совет не есть шоколад, сладости, молочные продукты и печенье перед сном. Данные продукты способствует нагреванию тела и нарушают режим сна, вызывая у человека чувство дискомфорта, пояснили специалисты.
Кроме большого количества сахара, в шоколаде содержится ещё и кофеин, который также может мешать уснуть. Когда организм усердно работает над перевариванием пищи, есть высокий шанс того, что человек будет просыпаться ночью, а его сны будут более жуткими, заметил доктор Чарльз Бэй.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.