Эндокринолог: бессонница и чувство холода могут быть признаками сбоя в работе щитовидной железы

О нарушениях в работе щитовидной железы могут свидетельствовать стремительный набор веса, бессонница, чрезмерная усталость, депрессия, ухудшение памяти, выпадение волос и чувство холода. Об этом рассказала врач-эндокринолог Ольга Малиновская в беседе с "Петербургским дневником".

Специалист отметила, что, несмотря на скромные размеры, щитовидная железа, делает очень важную работу — синтезирует гормоны необходимые для всего организма.

Среди них есть такие, от которых зависит обмен веществ, работа репродуктивной системы, а также физическое и психическое состояние человека в целом.

Доктор посоветовала обратиться к эндокринологу, если человек обнаружил у себя вышеперечисленные симптомы. Иначе могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой и бесплодие, заключила собеседник издания.

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