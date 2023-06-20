Диетолог Тихомирова рассказала о количестве сахара в крупах и макаронах

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие продукты содержат большое количество сахара, о чем большинство людей даже не подозревают.

Фото: pixabay. com

По словам диетолога Елены Тихомировой, в этой категории находятся макароны и крупы. В 100 граммах этих продуктов содержится от 20 до 25 граммов сахара.

"Обычно 100 граммов риса составляют примерно три столовые ложки, и в них содержится 20 граммов сахара. В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов. Поэтому макароны и крупы являются продуктами с очень высоким содержанием калорий". — отметила Тихомирова.

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