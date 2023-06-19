The Sun: доктор Патель перечислила пять признаков рака кожи у человека

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным Британского Cancer Research, смертельный рак уносит жизни 2340 человек в год. Меланома — один из видов онкологического заболевания. В случае постановки диагноза на начальной стадии выживаемость среди пациентов значительно выше. Врач общей практики Никита Патель назвала пять "красных флагов" на коже, которые могут сигнализировать о раке.

Фото: freepik.com

Главным "звоночком" должно стать появление новых родинок на любом участке кожи, даже на скрытых от солнечного света — на ладонях, под ногтями, во рту, в области гениталий.

"Рак кожи чаще всего развивается на участках, которые более регулярно подвергаются воздействию солнца, включая кожу головы, лицо, губы, уши, шею, грудь, руки и кисти, а также на ногах у женщин", — сказала Патель в интервью The Sun.

Однако наиболее очевидные признаки доктор назвала следующие:

Родинка неправильной формы. Родинка с неправильной или неровной границей. Родинка неравномерного цвета. Родинка размером больше горошины. Родинка, которая внезапно изменилась.

Кроме того, если родинка начала выделять жидкость или кровоточить, это тоже веская причина обратиться к специалисту, чтобы своевременно начать лечение. Специалист рекомендует не находится на солнце с 10 утра до 16 часов дня.

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