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"Е1.RU": онколог Страхов рассказал, как не пропустить смертельный вид рака

Здоровье

Меланома является основной причиной смерти от рака кожи. В случае диагностики меланомы крайне важным фактором становится самообследование родинок, которое помогает вовремя заподозрить злокачественное новообразование. Об этом пишет портал "Е1.RU".

По словам специалистов, под подозрение попадаютт все новые родинки, которые появляются у человека после 23-25 лет, их желательно проверять у дерматолога. Однако родимые пятна, которые были на теле всегда, также не стоит списывать со счетов.

Возможные признаки начальной меланомы — это появление и рост новых родимых пятен, рассказал врач-онколог Владимир Страхов.

Также должны насторожить рост, изменение формы и цвета, появление неоднородной окраски и неровности краёв ранее существующих родимых пятен. И ещё один тревожный симптом — это зуд в области родинок, добавил доктор.

При появлении вышеуказанных признаков рекомендовано обратиться к врачу-дерматологу как можно скорее.

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Меланома ( рак кожи ) . Признаки, стадии, лечение.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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