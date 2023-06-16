Нутрициолог Новикова заявила гражданам РФ о вреде овсяной каши на завтрак

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсяная каша, несмотря на широкое распространение убеждения о её полезности как завтрака, может иметь некоторые негативные побочные эффекты. На них обратила внимание нутрициолог Екатерина Новикова в своём Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

Во-первых, оказалось, что овсянка может стать идеальным местом для развития плесени. Новикова приводит пример случая, когда пациенту была назначена диета без данного блюда из-за этой причины.

Во-вторых, некоторые компоненты овсянки могут вызвать выпадение волос или аллергическую реакцию. Кроме того, часто возникает соблазн добавить в кашу варенье или другие топпинги, что, по мнению нутрициолога, приводит к повышению уровня сахара в крови.

Новикова рекомендует включать в завтрак продукты, богатые полезными жирами и белками, вместо овсяной каши.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Овсяная каша – польза и вред.