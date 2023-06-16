Овсяная каша, несмотря на широкое распространение убеждения о её полезности как завтрака, может иметь некоторые негативные побочные эффекты. На них обратила внимание нутрициолог Екатерина Новикова в своём Telegram-канале.
Во-первых, оказалось, что овсянка может стать идеальным местом для развития плесени. Новикова приводит пример случая, когда пациенту была назначена диета без данного блюда из-за этой причины.
Во-вторых, некоторые компоненты овсянки могут вызвать выпадение волос или аллергическую реакцию. Кроме того, часто возникает соблазн добавить в кашу варенье или другие топпинги, что, по мнению нутрициолога, приводит к повышению уровня сахара в крови.
Новикова рекомендует включать в завтрак продукты, богатые полезными жирами и белками, вместо овсяной каши.
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