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PrimaMedia.ru: гражданам РФ перечислили три продукта, защищающие печень от токсинов даже после 40 лет

1:21
Здоровье

Важно заботиться о здоровье печени, особенно после 40 лет, когда она уже не функционирует так же эффективно, как раньше. Врачи-гастроэнтерологи дали несколько советов о том, как заботиться об этом органе.

PrimaMedia.ru: гражданам РФ перечислили три продукта, защищающие печень от токсинов даже после 40 лет
Фото: igis.ru

Как сообщает PrimaMedia.ru, три продукта способы сохранить здоровье печени.

Авокадо

Данный фрукт содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые уменьшают уровень холестерина в крови. Также авокадо богато витамином Е, оказывающим антиоксидантное действие. Данный элемент защищает печень от свободных радикалов.

Овсянка

Эта еда одержит растворимые волокна, помогающие снизить уровень холестерина. Овсянка содержит витамин B1. Он облегчает действие стресса на печень, вызванного употреблением алкоголя и медикаментов.

Зелёный чай

Данный напиток богат антиоксидантами и флавоноидами. Они защищают печень от повреждений свободными радикалами. Зелёный чай также богат катехинами, помогающими уменьшить уровень жиров в органе.

Врачи напоминают, что для нормальной работы печени важно придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, быть физически активными.

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Пять шагов к здоровью печени
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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