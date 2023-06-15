Терапевт Ирина Губанова предостерегла некоторых людей от путешествий на самолёте. Как подчеркнула эксперт, полёты могут серьёзно ухудшить самочувствие.
По информации сайта aif.ru, врач призвала передвигаться наземными способами тех, кто страдает от острых инфекционных и неконтролируемых хронических заболеваний. Также собеседница издания отметила, что негативно такое путешествие повлияет на людей с нестабильной стенокардией, перенесённым инфарктом, неконтролируемой гипертонией, бронхиальной астмой.
Вместе с этим специалист назвала серьёзными препятствиями для полётов аритмию, аллергию с частым обострением, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, анемию. Не стоит передвигаться на самолёте и людям, у которых происходит обострение хронического обструктивного бронхита, пневмонии, заболеваний желудочно-кишечной системы.
"Синуситы, отиты, тяжёлый сахарный диабет", — перечислила Губанова причины, по которым желательно отказаться от полётов.
По её мнению, они представляют опасность ещё для беременных более 36 недель женщин и людей, страдающих от заболеваний центральной нервной системы.
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