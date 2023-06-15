Врач Губанова назвала болезни, при которых противопоказаны перелёты

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Ирина Губанова предостерегла некоторых людей от путешествий на самолёте. Как подчеркнула эксперт, полёты могут серьёзно ухудшить самочувствие.

Фото: tourweek.ru

По информации сайта aif.ru, врач призвала передвигаться наземными способами тех, кто страдает от острых инфекционных и неконтролируемых хронических заболеваний. Также собеседница издания отметила, что негативно такое путешествие повлияет на людей с нестабильной стенокардией, перенесённым инфарктом, неконтролируемой гипертонией, бронхиальной астмой.

Вместе с этим специалист назвала серьёзными препятствиями для полётов аритмию, аллергию с частым обострением, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, анемию. Не стоит передвигаться на самолёте и людям, у которых происходит обострение хронического обструктивного бронхита, пневмонии, заболеваний желудочно-кишечной системы.

"Синуситы, отиты, тяжёлый сахарный диабет", — перечислила Губанова причины, по которым желательно отказаться от полётов.

По её мнению, они представляют опасность ещё для беременных более 36 недель женщин и людей, страдающих от заболеваний центральной нервной системы.

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