Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал гражданам РФ о бюджетных вариантах для отдыха в России в 2023 году

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существуют альтернативы отпуску на черноморском побережье. О том, какие есть варианты для отдыха в РФ, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru.

Фото: pixabay.com

Эксперт рекомендует рассматривать комплексные туры, реализуемые крупными операторами. Например, программы для отдыха на каспийском, балтийском побережьях.

Кроме того, Барзыкин советует речные круизы.

"Здесь можно совместить и экскурсионное, культурно-познавательное и рекреационные. И по цене, в принципе, доступное. Разного уровня есть круизы", — отмечает эксперт.

Барзыкин рекомендует и туристические поезда. Есть специализированные туры из Москвы в Карелию, Санкт-Петербург. Эксперт напомнил про проект "Серебряное ожерелье", маршрут "Золотое кольцо России".

Чуть дороже обойдутся путешествия на Алтайский край и Байкал. Туда можно добраться как на самолёте, так и на автомобиле и на поезде.

Барзыкин рекомендует россиянам избегать пиковых дат. В майские праздники, в июне и июле наблюдается наибольший спрос. После 1 октября цены снижаются на 10-15 процентов.

Эксперт сообщил и о стоимости отдыха.

"Если про круизы, то от 15-17 тысяч на двоих, три ночи, четыре дня. Примерно так же и железнодорожные круизы. Если говорить об авиа, билет около трёх тысяч стоит в Махачкалу, допустим. Размещение — от 2500. Но это бюджетный вариант. А так 3-5 тысяч номер на двоих. Сложить, и это будет порядка 30 тысяч, можно вполне уложиться", — поделился Барзыкин.

Отдых за границей обойдётся гораздо дороже. Выездной тур за счёт перелёта с прошлого года стал дороже где-то в 2-2,5 раза. Поэтому надо рассчитывать на сумму от 100 тысяч рублей.

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