Многих людей интересует, какие анализы следует сдавать для контроля здоровья. Данный вопрос в беседе с Pravda.Ru прокомментировал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.
Он считает, что человеку не нужно сдавать никакие анализы, если ничего не беспокоит.
"Лишние анализы мешают здоровью. Если человек себя хорошо чувствует, то ни на что не надо обращать внимание. Я сторонник минимизации контактов с медициной без необходимости", — сообщил Воробьёв.
Он считает, что профилактический осмотр и диспансеризация ничего не дают людям, кроме лишнего беспокойства.
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