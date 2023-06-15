Профессор Павел Воробьёв заявил, что сдача анализов не даёт людям ничего, кроме беспокойства

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многих людей интересует, какие анализы следует сдавать для контроля здоровья. Данный вопрос в беседе с Pravda.Ru прокомментировал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

Фото: pixabay.com

Он считает, что человеку не нужно сдавать никакие анализы, если ничего не беспокоит.

"Лишние анализы мешают здоровью. Если человек себя хорошо чувствует, то ни на что не надо обращать внимание. Я сторонник минимизации контактов с медициной без необходимости", — сообщил Воробьёв.

Он считает, что профилактический осмотр и диспансеризация ничего не дают людям, кроме лишнего беспокойства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какие анализы надо сдавать после 40 лет.Коротко и ясно.