Дерматолог Скорогудаева предупредила о смертельном заболевании из-за неправильного загара

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Активное летнее солнце не только насыщает организм витамином D и обеспечивает красивый загар, оно также несёт множество опасностей: проблемы с иммунитетом, раннее старение кожи и риск смертельного заболевания, заявила Pravda.Ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

Фото: pixabay.com

"Вообще солнце полезно. Просто нужно правильно загорать. Нельзя длительно пребывать под солнцем, особенно когда оно в зените", — пояснила медик.

Сильнее всего опасность грозит жителям северных широт, которые в отпуске перемещаются ближе к экватору, добавила она.

"Солнечные ожоги — это воспаление кожи, возникающее на фоне слишком сильного воздействия ультрафиолета. Ничего хорошего в этом нет. Потому что ведёт к имуннодепрессии, повреждению кожи, гиперпигментации и увеличивает скорость старения кожи", — перечислила Скорогудаева.

Могут обостряться или появляться кожные заболевания, например герпес и розацеа, отметила специалист.

"Но самое страшное, о чем говорят всё время, это, конечно, опухоль кожи — меланома. Потому что она очень быстро метастазирующая, очень быстро развивающаяся. Если вовремя не оказать помощь, не удалить этот элемент, то, в принципе, всё может закончиться крайне печально", — предупредила дерматолог.

Вместо применение большого количества защитных косметических средств, подчеркнула она, стоит ограничить своё пребывание на солнце, а загорать нужно в утренние и вечерние часы.

"Мы слишком активно мажемся кремами от солнца. Таким образом мы замедляем появление загара и маскируем уже полученный ожог кожей. И, самое главное, мы подавляем образование в коже витамина D3", — резюмировала Скорогудаева.

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