Активное летнее солнце не только насыщает организм витамином D и обеспечивает красивый загар, оно также несёт множество опасностей: проблемы с иммунитетом, раннее старение кожи и риск смертельного заболевания, заявила Pravda.Ru кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.
"Вообще солнце полезно. Просто нужно правильно загорать. Нельзя длительно пребывать под солнцем, особенно когда оно в зените", — пояснила медик.
Сильнее всего опасность грозит жителям северных широт, которые в отпуске перемещаются ближе к экватору, добавила она.
"Солнечные ожоги — это воспаление кожи, возникающее на фоне слишком сильного воздействия ультрафиолета. Ничего хорошего в этом нет. Потому что ведёт к имуннодепрессии, повреждению кожи, гиперпигментации и увеличивает скорость старения кожи", — перечислила Скорогудаева.
Могут обостряться или появляться кожные заболевания, например герпес и розацеа, отметила специалист.
"Но самое страшное, о чем говорят всё время, это, конечно, опухоль кожи — меланома. Потому что она очень быстро метастазирующая, очень быстро развивающаяся. Если вовремя не оказать помощь, не удалить этот элемент, то, в принципе, всё может закончиться крайне печально", — предупредила дерматолог.
Вместо применение большого количества защитных косметических средств, подчеркнула она, стоит ограничить своё пребывание на солнце, а загорать нужно в утренние и вечерние часы.
"Мы слишком активно мажемся кремами от солнца. Таким образом мы замедляем появление загара и маскируем уже полученный ожог кожей. И, самое главное, мы подавляем образование в коже витамина D3", — резюмировала Скорогудаева.
Ранее эксперты поделились с россиянами способами бюджетного отдыха летом 2023 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.