"Новые Известия" нашли для россиян способы бюджетного отдыха летом 2023 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость зарубежного отдыха для граждан России продолжает расти, потому всё более высоким спросом пользуется внутренний российский туризм.

Фото: trn-news.ru

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на отелях, авиаперелётах и экскурсиях.

"Билеты на самолёт лучше искать напрямую на сайтах авиакомпаний, а жильё - через агрегаторы онлайн бронирований", — пояснил специалист в области туриндустрии Валерий Дудинов.

Причём часто оказывается, что билеты выгоднее брать не в конечный пункт назначения, а в ближайший к нему аэропорт. Разница в цене может намного превышать стоимость поездки на такси до конечной точки, пишет издание newizv.ru.

Для осмотра красот Дальнего Востока вовсе необязательно арендовать вертолёт за сотни тысяч рублей, предупреждают авторы материала. Пролететь над Камчаткой и Курилами можно на пассажирском МИ-8, которые совершают там регулярные рейсы всего за 4 500 рублей.

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