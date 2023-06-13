Нутрициолог Аминова назвала продукты, которые помогут поддерживать уровень гемоглобина в норме

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова рассказала, какие продукты помогают нормализовать уровень гемоглобина в крови.

Фото: fdlx.com

Специалист отмечает, что повысить уровень гемоглобина в крови можно за счёт употребления некоторых продуктов. В первую очередь речь идёт о красном мясе, которое нужно употреблять не менее 100 граммов в день. Об этом сообщает Life.

Также для этого подойдут грецкие орехи, кедровые орешки, миндаль, семена подсолнечника и тыквы. Употребление этих продуктов также может быть на ежедневной основе, подчёркивает Аминова.

Кроме того, выровнять уровень гемоглобина в крови могут помочь цитрусовые, клубника, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи, овсянка и гречка.

Однако важно помнить, что любые продукты следует употреблять в разумных количествах, отмечает эксперт. Лучше всего предварительно проконсультироваться со специалистом, чтобы составить подходящий рацион питания.

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Продукты, которые помогут повысить гемоглобин