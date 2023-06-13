Диетолог Королёва рассказала россиянам, как избавиться от привычки есть солёное

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как можно снизить употребление соли.

Фото: ria.ru

Как сообщает Москва 24, большое количество соли в рационе питания способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, становится причиной избыточного веса, а также повышения кровяного давления.

Диетолог подчёркивает необходимость сокращения регулярного употребления соли. Для этого не обязательно потреблять блюда в пресном виде. Например, вместо соли их можно заправлять гранатовым, лимонным или грейпфрутовым соками. Также соль можно заменить зеленью и травяными специями.

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