Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как можно снизить употребление соли.
Как сообщает Москва 24, большое количество соли в рационе питания способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, становится причиной избыточного веса, а также повышения кровяного давления.
Диетолог подчёркивает необходимость сокращения регулярного употребления соли. Для этого не обязательно потреблять блюда в пресном виде. Например, вместо соли их можно заправлять гранатовым, лимонным или грейпфрутовым соками. Также соль можно заменить зеленью и травяными специями.
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