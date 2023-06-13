Диетолог Кабанов назвал продукты, которые помогут снизить риск развития рака

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, какой рацион питания увеличивает риск развития онкологии.

Фото: 78centr.ru

Специалист отмечает, что однообразное питание и животная пища могут привести к онкологическим заболеваниям. Именно поэтому важно включать в свой рацион различные продукты растительного происхождения, поскольку в них содержатся клетчатка и биологически активные вещества, обладающие противоопухолевыми свойствами. Об этом сообщает Газета.ru.

Также эксперт подчеркнул, что к раку часто приводят западный тип питания и "диета бедняков". Западной диеты, как правило, придерживаются состоятельные люди, в рацион которых входит большое количество продуктов животного происхождения и недостаточное количество растительного. "Диета бедняков" характерна однообразием рациона и обилием продуктов низкого качества.

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