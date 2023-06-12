Диетолог Плотникова: клубника помогает сжигать жир и укрепляет здоровье сердца

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе и вреде клубники.

Фото: dobrodar.ua

Специалист отмечает, что клубника богата витаминами группы С и В, фосфором и кальцием. Также эта ягода способствует снижению окислительных процессов, что помогает укреплять здоровье сердца и избавиться от хронического вздутия живота. Кроме того, употребление клубники помогает сжижать жир за счёт содержания в ней витамина С, подчёркивает Плотникова. Об этом сообщает Sport24.

Также клубника обладает ещё одним отличительным свойством. В частности, она является здоровой альтернативой пшеничной муке. Кроме того, её употребление помогает снижать тягу к сладостям. Однако людям с тяжёлыми аллергическими реакциями следует быть острожными при употреблении этой ягоды.

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Клубника - полезные свойства