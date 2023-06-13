ОСН: полезное облепиховое масло имеет противопоказания и может нанести вред

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Польза масла из облепихи ни у кого не вызывает сомнений, но эксперты напомнили, что применять его можно далеко не во всех ситуациях.

Фото: pixabay.com

Тёмно-янтарная жидкость с характерным запахом является настоящим кладезем аминокислот, витаминов и минералов. Облепиховое масло помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может снижать количество холестерина в крови, имеет противомикробные и антибактериальные свойства.

Тем не менее масло противопоказано при холецистите, гепатите или диареи, также употреблять его внутрь медики не советуют детям до 12 лет, сообщает Общественная Служба Новостей. Если врач выписал антикоагулянты или антитромбоцитарные лекарства, необходимо с ним проконсультироваться перед применением облепихового масла.

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