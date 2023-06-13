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ОСН: полезное облепиховое масло имеет противопоказания и может нанести вред

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Здоровье

Польза масла из облепихи ни у кого не вызывает сомнений, но эксперты напомнили, что применять его можно далеко не во всех ситуациях.

ОСН: полезное облепиховое масло имеет противопоказания и может нанести вред
Фото: pixabay.com

Тёмно-янтарная жидкость с характерным запахом является настоящим кладезем аминокислот, витаминов и минералов. Облепиховое масло помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может снижать количество холестерина в крови, имеет противомикробные и антибактериальные свойства.

Тем не менее масло противопоказано при холецистите, гепатите или диареи, также употреблять его внутрь медики не советуют детям до 12 лет, сообщает Общественная Служба Новостей. Если врач выписал антикоагулянты или антитромбоцитарные лекарства, необходимо с ним проконсультироваться перед применением облепихового масла.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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