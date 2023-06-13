Врачи проинформировали граждан РФ о самом коварном алкогольном напитке

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи предупреждают о особых опасностях, связанных с употреблением пива. Этот напиток, который многие считают безопасным, фактически наносит вред клеткам головного мозга и может вызвать гормональные нарушения.

Фото: ya.ru

Хирург-уролог и онкоуролог Марк Гадзиян отмечает, что "пивное" или "бычье" сердце становится невероятно разбухшим, что практически неизлечимо. Также увеличивается риск развития рака кишечника, который проявляется болями в спине или животе.

Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объясняет, что пиво является особым видом алкоголя, производимым при помощи дрожжей. Из-за этого оно может ухудшить состояние кишечника и способствовать росту бактерий, что в конечном итоге приведёт к нарушению стула и усилению газообразования.

Кандидат медицинских наук Анна Кореневич также обратила внимание на этот напиток. Пивная пенка содержит кобальт, а избыток этого вещества может негативно воздействовать на сердце.

Кроме того, пиво насыщает кровь углекислым газом, что приводит к разрушению клеток головного мозга и вызывает гормональные сбои. Любители напитка часто становятся раздражительными, у них ухудшается качество сна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про вред пива