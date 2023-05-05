Директор филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко сообщила, что безалкогольное пиво может ухудшить способность к суждению и уменьшить уровень самоконтроля.
По словам эксперта, некоторые люди считают данный напиток безвредным, однако даже его небольшое количество может иметь серьёзные негативные последствия. Лучше отдать предпочтение чаю со льдом, сокам.
"Аккуратнее нужно быть с безалкогольным пивом. Этот напиток — самообман и маркетинговый ход производителей. Очень часто безалкогольное пиво — первый шаг к регулярному употреблению спиртного", — передаёт aif.ru слова Клименко.
Майские праздники представляют отличную возможность отказаться от вредных привычек. Клименко рекомендует провести выходные с приятными занятиями, такими как прогулки по городу, специальные ужины или путешествия. Дачи являются прекрасным местом для занятых людей, которые хотят насладиться природой и развивать свои творческие способности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.