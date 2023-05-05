Эксперт Клименко предупредила граждан РФ о вреде употребления безалкогольного пива

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко сообщила, что безалкогольное пиво может ухудшить способность к суждению и уменьшить уровень самоконтроля.

Фото: ya.ru

По словам эксперта, некоторые люди считают данный напиток безвредным, однако даже его небольшое количество может иметь серьёзные негативные последствия. Лучше отдать предпочтение чаю со льдом, сокам.

"Аккуратнее нужно быть с безалкогольным пивом. Этот напиток — самообман и маркетинговый ход производителей. Очень часто безалкогольное пиво — первый шаг к регулярному употреблению спиртного", — передаёт aif.ru слова Клименко.

Майские праздники представляют отличную возможность отказаться от вредных привычек. Клименко рекомендует провести выходные с приятными занятиями, такими как прогулки по городу, специальные ужины или путешествия. Дачи являются прекрасным местом для занятых людей, которые хотят насладиться природой и развивать свои творческие способности.

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Безалкогольное пиво: польза и вред