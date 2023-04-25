"Обезвоживание организма": Диетолог объяснила, почему нельзя пить пиво в жару

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Елена Соломатина, врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии, предостерегает от употребления пива в жаркую погоду из-за его обезвоживающих свойств.

По ее словам, мочегонный эффект пива может усилить обезвоживание, уже вызванное жарким климатом. Но это не все. Жаркая погода сгущает кровь, и пиво потенциально может усугубить эту проблему, говорит Соломатина.

"Пиво нельзя пить в жару. Оно оказывает мочегонное действие, то есть и так обезвоженному организму будет еще сложнее. Но дело не только в этом. В жару и так сгущается кровь, и дополнительно сгущать ее не стоит"

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Можно ли в жару пить пиво?